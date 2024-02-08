Мобілізація в Україні: чи законні перевірки документів військовими на блокпосту

Перевірка транспорту на блокпосту. Фото: fakty.com.ua

Поширена останнім часом ситуація, коли військові зупиняють автомобіль на блокпосту та перевіряють документи. Як реагувати на це водію та пасажирам?

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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"Це питання врегульовано законом "Про правовий режим воєнного стану" та постановою КМУ №1456. По-перше, необхідно перевірити, чи може військовий взагалі перевіряти документи. За пунктом 5 постанови КМУ №1456, у нього має бути наказ коменданта ОВА про уповноваження конкретного військового (має бути його ПІБ в наказі). По-друге, документи не можна перевіряти просто так, навіть під час дії воєнного стану", — підкреслив адвокат.

Пунктом 7 постанови КМУ №1456 визначено виключний перелік підстав для перевірки документів:

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

"Якщо чогось із цього переліку немає, чи є сумніви у законності дій блокпоста або військових на ньому, потрібно залишатися у ТЗ, замкнути двері та по 102 викликати слідчо-оперативну групу для фіксації злочину. Адже у такому випадку як мінімум є склад статті ККУ 426-1 "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень", — підсумував Потєшін.

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