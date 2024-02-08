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Військові зупинили авто на блокпосту та вимагають у водія документи — що робити

8 лютого 2024 19:55
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні: чи законні перевірки документів військовими на блокпосту
Перевірка транспорту на блокпосту. Фото: fakty.com.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Поширена останнім часом ситуація, коли військові зупиняють автомобіль на блокпосту та перевіряють документи. Як реагувати на це водію та пасажирам?

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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"Це питання врегульовано законом "Про правовий режим воєнного стану" та постановою КМУ №1456. По-перше, необхідно перевірити, чи може військовий взагалі перевіряти документи. За пунктом 5 постанови КМУ №1456, у нього має бути наказ коменданта ОВА про уповноваження конкретного військового (має бути його ПІБ в наказі). По-друге, документи не можна перевіряти просто так, навіть під час дії воєнного стану", — підкреслив адвокат.

Пунктом 7 постанови КМУ №1456 визначено виключний перелік підстав для перевірки документів:

  • якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
  • якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
  • якщо особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом;
  • якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;
  • якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
  • якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;
  • порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

"Якщо чогось із цього переліку немає, чи є сумніви у законності дій блокпоста або військових на ньому, потрібно залишатися у ТЗ, замкнути двері та по 102 викликати слідчо-оперативну групу для фіксації злочину. Адже у такому випадку як мінімум є склад статті ККУ 426-1 "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень", — підсумував Потєшін.

Раніше ми писали про випадки, коли ТЦК не можуть оштрафувати військовозобов'язаних. Також юрист пояснив, що робити українцям, якщо співробітники ТЦК діють поза межами закону.

воєнний стан
мобілізація
автомобіль
документи
війна

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