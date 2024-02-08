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Военные остановили авто на блокпосту и требуют у водителя документы — что делать

8 февраля 2024 19:55
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине: законны ли проверки документов военными на блокпостах
Проверка транспорта на блокпосту. Фото: fakty.com.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Распространенная в последнее время ситуация, когда военные останавливают автомобиль на блокпостах и проверяют документы. Как реагировать на это водителю и пассажирам?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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"Этот вопрос урегулирован законом "О правовом режиме военного положения" и постановлением КМУ №1456. Во-первых, необходимо проверить, может ли военный вообще проверять документы. По пункту 5 постановления КМУ №1456, у него должен быть приказ коменданта ОВА об полномочиях конкретного военного (должны быть его ФИО в приказе). Во-вторых, документы нельзя проверять просто так, даже во время действия военного положения", — подчеркнул адвокат.

Пунктом 7 постановления КМУ №1456 определен исключительный перечень оснований для проверки документов:

  • если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;
  • если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;
  • если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;
  • если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для их хранения, использование или перевозка требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;
  • если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;
  • если внешние признаки лица или транспортного средства, или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;
  • нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

"Если чего-то из этого перечня нет, есть сомнения в законности действий блокпоста или военных на нем, нужно оставаться в ТС, запереть двери и по 102 вызвать следственно-оперативную группу для фиксации преступления. Ведь в таком случае как минимум есть состав статьи УКУ 426 -1 "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий", — подытожил Потешин.

Ранее мы писали о случаях, когда ТЦК не могут оштрафовать военнообязанных. Также юрист объяснил, что делать украинцам, если сотрудники ТЦК действуют вне закона.

военное положение
мобилизация
автомобиль
документы
війна

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