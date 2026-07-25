Військовий під час повторного СЗЧ убив сусіда: рішення суду

Судове засідання, затриманий військовослужбовець. Фото: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, "Громадське радіо". Колаж: Новини.LIVE

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У Запоріжжі винесли вирок військовослужбовцю. Чоловік двічі скоював СЗЧ, а під час останньої втечі ще й убив сусіда. Суд призначив йому реальний термін ув'язнення.

Про це 21 липня повідомило ДБР, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант, який служив в одній із військових частин на Запорізькому напрямку, у червні та грудні 2024 року залишав місце служби без дозволу командування. Після другого СЗЧ він проживав у гуртожитку, поконфліктував там із сусідом і завдав останньому смертельних травм.

На службу порушник не повернувся, доки його не затримали правоохоронці.

Рішення суду

Обвинувачений не визнав свою провину, але суддя дійшов висновку, що злочин підтверджений достатньою кількістю доказів. Фігуранта засудили до 11 років позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що на Полтавщині боєць двічі тікав із військової частини. Обидва рази його повертали на службу поліцейські. За вчинене чоловік проведе п'ять років у в'язниці.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що суд визнав жительку Полтавщини винною в перешкоджанні мобілізації. Жінка у Viber-cпільноті поширювала інформацію про розташування блокпостів. Упродовж двох років вона перебуватиме на іспитовому строку.