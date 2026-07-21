На Полтавщині військовому винесли вирок за подвійну втечу зі служби

Військовослужбовець, затримання військовослужбовця. Фото: "Громадське радіо", Генштаб ЗСУ

На Полтавщині судили військовослужбовця, який двічі залишав службу без дозволу командування. Чоловіка визнали винним у самовільному залишенні військової частини. Найближчі роки він проведе у в'язниці.

Про це в суботу, 18 липня, повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства мобілізований, який служив в одному з підрозділів Нацгвардії України, минулого року не був на службі з 19 до 24 травня та з 17 червня до 24 вересня. Під час відсутності у військовій частині чоловік не виконував службових обов’язків, не робив нічого для повернення на службу та займався особистими справами. До підрозділу його обидва рази повертали поліцейські.

Рішення суду

Обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив, аби суд не призначав йому позбавлення волі. Суддя дійшов висновку, що каяття є пом'якшувальною обставиною, але повторне вчинення злочину — обставина, яка обтяжує покарання. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення. Доки вирок не набуде чинності, засуджений перебуватиме під вартою.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що в Полтаві військовозобов'язаний підробив документи дітей. До таких махінацій він вдався, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Порушника оштрафували.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру писав, що у Стрийському районі 29-річний вірянин ухилився від мобілізації. Суд дійшов висновку, що релігійні переконання — не привід для ухилення від мобілізації. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.