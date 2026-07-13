Військовий облік для 17-річних: способи та терміни постановки

Працівники ТЦК та СП, чоловік у черзі у військкоматі. Фото ілюстративне: korosten.today, Вінницький обласний ТЦК та СП. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Українські юнаки, яким цьогоріч виповнилося або виповниться 17 років, зобов'язані стати на військовий облік. Хлопці 2009 року народження мають можливість зробити це дистанційно без візиту до ТЦК та СП. Скористатися зручною опцією у застосунку "Резерв+" можна лише до 31 липня включно.

Про це з посиланням на Міністерство оборони України передає Новини.LIVE.

Три способи стати на облік для підлітків

Для юнаків, яким виповнюється 17 років, держава передбачила три варіанти реєстрації залежно від термінів:

до 31 липня включно — найпростіший шлях онлайн через мобільний застосунок "Резерв+";

після 31 липня і до повноліття — виключно під час особистого візиту до ТЦК та СП за місцем проживання;

після 18 років — автоматично завдяки даним із баз Міграційної служби або через той самий "Резерв+".

Покрокова інструкція для оформлення через "Резерв+"

Щоб отримати статус призовника з дому, хлопцям потрібно виконати кілька простих кроків:

завантажити "Резерв+" або оновити його у смартфоні до найновішої версії;

авторизуватися за допомогою BankID та натиснути кнопку "Стати на облік";

ретельно перевірити персональну інформацію на екрані та підтвердити дію;

зачекати, поки система опрацює запит у реєстрах.

Коли процес завершиться, у застосунку з'явиться електронний документ із позначкою "Призовник". Якщо підліток не зробить цього до кінця липня, функція закриється, і до досягнення 18 років доведеться йти до ТЦК особисто.

Як працює автоматичний облік після 18 років

Якщо хлопець зустріне повноліття без військово-облікового документа, система спробує зареєструвати його автоматично. У такому разі інформація підтягнеться з баз Державної міграційної служби. Юнаку не доведеться йти до ТЦК, проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) чи нести документи — програма сама обере потрібний підрозділ за зареєстрованим місцем проживання. Сповіщення про це не надходять, тому перевіряти свій статус потрібно самостійно.

Що робити, якщо статус у застосунку "Не на обліку"

Статус "Не на обліку" не означає, що система ще не внесла дані. Для виправлення ситуації треба відкрити "Резерв+", пройти авторизацію через BankID, оновити контакти та скористатися послугою "Стати на облік". Якщо після підтвердження даних статус не оновився або система видає помилку, доведеться звернутися безпосередньо до найближчого ТЦК та СП.