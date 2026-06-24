РВЛК не затвердила свідоцтво про хворобу: два шляхи вирішення

У процесі військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform"

Регіональна військово-лікарська комісія, крім усього іншого, затверджує свідоцтва про хворобу. Ці документи потрібні для того, аби виключити непридатних до служби в ЗСУ громадян з військового обліку. Юристи пояснили алгоритм дій у випадку, коли РВЛК не затверджує свідоцтво про хворобу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і виключення з нього

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, можуть бути виключені чи зняті з обліку. Виключення і зняття з військового обліку серйозно відрізняються одне від одного.

Для того, аби отримати право на виключення з військового обліку, військовозобов’язаний громадянин повинен бути визнаним непридатним до військової служби. У цьому процесі потрібно оформити важливий документ, свідоцтво про хворобу.

Саме на підставі свідоцтва про хворобу територіальний центр комплектування ухвалює остаточне рішення. Поновити виключеного громадянина на облік неможливо.

Читайте також:

Два варіанти вирішення проблеми із РВЛК

До юристів звернувся громадянин, який намагається оформити своє виключення з військового обліку. Чоловік розповів, що регіональна військово-лікарська комісія не затвердила його свідоцтво про хворобу.

Громадянин поцікавився можливими варіантами подальших дій. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що у ситуації, коли РВЛК не затвердила свідоцтво про хворобу, існує два шляхи вирішення цього питання.

Айвазян назвав ці шляхи: "По-перше, можна оскаржити рішення РВЛК до ЦВЛК або до адміністративного суду. По-друге, можна пройти дообстеження в обласній ВЛК, після чого свідоцтво про хворобу знову буде направлене на затвердження до РВЛК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що для затвердження свідоцтва про хворобу нову ВЛК проходити не треба.

Після висновку первинної ВЛК про непридатність до військової служби військовозобов’язаний має дочекатися затвердження свідоцтва про хворобу. Часом цей процес може затягнутися на кільканадцять місяців. Але навіть якщо з моменту попередньої ВЛК пройшло більше року, громадянину не треба заново проходити військово-лікарську комісію до офіційної відмови у непридатності чи направлення на нову ВЛК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що свідоцтво про хворобу видають в ТЦК після рішення центральної ВЛК.

Непридатність до військової служби є підставою для виключення громадянина з військового обліку. Підтвердженням факту непридатності є свідоцтво про хворобу. Юристи пояснили, яка організація затверджує факт непридатності і підписує свідоцтво про хворобу, що має бути видане на руки громадянину.