В Україні близько двох мільйонів військовозобов'язаних не перебувають на обліку

Олександр Федієнко. Фото: Олександр Федієнко/Facebook

Близько двох мільйонів військовозобов'язаних в Україні не перебувають на військовому обліку. Держава має спершу встановити цих людей та актуалізувати інформацію. Лише після цього можна оцінювати реальний мобілізаційний ресурс країни.

Про це в ефірі Еспресо у програмі "Що далі?" заявив народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, передає Новини.LIVE.

Проблема військового обліку

За словами депутата, найбільша проблема полягає у військовозобов'язаних, які не перебувають на обліку.

"У нас приблизно два мільйони ухилянтів. Вони не на радарі. Треба створити умови, щоб вони максимально потрапили на радар. А вже потім дивитися мобілізаційний ресурс, розуміти, хто має бронювання, хто відстрочку і так далі", — сказав депутат.

За його словами, саме такий підхід раніше закладало керівництво Міністерства оборони.

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Чи змінять правила відстрочки для багатодітних батьків

Найближчим часом змінювати правила відстрочки для чоловіків, які виховують трьох і більше дітей, не планують. Профільний комітет Верховної Ради активно обговорює це питання, однак наразі воно не є пріоритетним у парламенті.

"Комітет національної безпеки цим питанням живе. Але в цілому парламент — ні. Частина парламенту вже почала жити виборами. Я кажу колегам: дивіться, над нами літає балістика, а ви вже думаєте про рейтинги", — сказав нардеп.

Федієнко наголосив, що чинна норма про відстрочку насамперед захищає дітей та їхніх матерів, оскільки багатодітні сім'ї потребують додаткової підтримки.

Депутат розкритикував електронні петиції

Окремо Федієнко висловився про електронні петиції. На його думку, вони фактично не впливають на рішення держави.

"Інститут петицій, на мій погляд, — це повна профанація. Народне волевиявлення відбулося, але далі ці петиції просто розчиняються в Кабміні чи в Офісі президента", — заявив депутат.

Водночас він зазначив, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжує працювати над питаннями мобілізації та взаємодіє з Міністерством оборони.

За словами Федієнка, наразі масштабних змін до законодавства про мобілізацію не готують.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що застосунку "Армія+" виповнилося два роки. Наразі ним користуються кожні три з чотирьох військовослужбовців. Кількість поданих рапортів сягнула трьох мільйонів.

Також Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" писав, що батьки-одинаки можуть виїжджати за кордон. Таке право є навіть у тих, хто подорожує без дітей. Обов'язковою умовою є лише наявність відстрочки.