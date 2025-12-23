З якою групою інвалідності можна виїжджати за кордон військовозобов'язаним

Прикордонник. Фото ілюстративне: ДПСУ

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі чоловіки віком від 18 до 60 років мають право виїжджати за кордон. Йдеться про громадян із будь-якою групою інвалідності: I, II або III.

Хто ще може виїжджати за кордон

Ті, хто супроводжує громадян з інвалідністю, теж можуть виїжджати за межі України навіть під час воєнного стану. Це стосується чоловіків, дружини яких мають інвалідність будь-якої групи, а також тих, хто супроводжує своїх батьків або батьків своєї дружини, якщо ті мають інвалідність I або II групи.

Хто ще може перетинати кордон:

батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;

опікуни людей з інвалідністю.

Нагадаємо, люди з інвалідністю мають право на відстрочку. Ті, хто ними опікується, теж може отримати відтермінування призову.

Також ми повідомляли, що оформити інвалідність, якщо для цього є підстави через проблеми зі здоров'ям, можуть усі військовозобов'язані. Не є винятком навіть ті, хто перебуває в розшуку.