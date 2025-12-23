Відео
Головна Мобілізація Виїзд за кордон — з якою групою інвалідності це можливо

Виїзд за кордон — з якою групою інвалідності це можливо

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 01:30
З якою групою інвалідності можна виїжджати за кордон військовозобов'язаним
Прикордонник. Фото ілюстративне: ДПСУ

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі чоловіки віком від 18 до 60 років мають право виїжджати за кордон. Йдеться про громадян із будь-якою групою інвалідності: I, II або III. 

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також:

Хто ще може виїжджати за кордон 

Ті, хто супроводжує громадян з інвалідністю, теж можуть виїжджати за межі України навіть під час воєнного стану. Це стосується чоловіків, дружини яких мають інвалідність будь-якої групи, а також тих, хто супроводжує своїх батьків або батьків своєї дружини, якщо ті мають інвалідність I або II групи. 

Хто ще може перетинати кордон:

  • батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;
  • опікуни людей з інвалідністю.

Нагадаємо, люди з інвалідністю мають право на відстрочку. Ті, хто ними опікується, теж може отримати відтермінування призову.

Також ми повідомляли, що оформити інвалідність, якщо для цього є підстави через проблеми зі здоров'ям, можуть усі військовозобов'язані. Не є винятком навіть ті, хто перебуває в розшуку.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
