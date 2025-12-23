С какой группой инвалидности можно выезжать за границу военнообязанным

Пограничник. Фото иллюстративное: ГПСУ

В условиях общей мобилизации и военного положения некоторые мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют право выезжать за границу. Речь идет о гражданах с любой группой инвалидности: I, II или III.

Кто еще может выезжать за границу

Те, кто сопровождает граждан с инвалидностью, тоже могут выезжать за пределы Украины даже во время военного положения. Это касается мужчин, жены которых имеют инвалидность любой группы, а также тех, кто сопровождает своих родителей или родителей своей жены, если те имеют инвалидность I или II группы.

Кто еще может пересекать границу:

родители, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

опекуны людей с инвалидностью.

Напомним, люди с инвалидностью имеют право на отсрочку. Те, кто о них заботится, тоже может получить отсрочку призыва.

Также мы сообщали, что оформить инвалидность, если для этого есть основания из-за проблем со здоровьем, могут все военнообязанные. Не являются исключением даже те, кто находится в розыске.