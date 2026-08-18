ВЛК фальсифікували діагнози: які хвороби купували найчастіше

Чоловік на прийомі в лікаря. Фото ілюстративне: armyinform.com

Любомир Кучер редактор, юрист

В Україні правоохоронці скасували вже шість із половиною тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій (ВЛК). Зловмисники масово виготовляли фіктивні медичні документи, завдяки яким військовозобов'язані чоловіки незаконно отримували статус непридатних до служби та уникали військового призову під час мобілізації.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" повідомив перший заступник голови Національної поліції України — начальник Головного слідчого управління, тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, передає Новини.LIVE.

​Які хвороби використовували найчастіше

​Слідчі з'ясували, що найбільше маніпуляцій стосувалося проблем із опорно-руховим апаратом, серцем та судинами, а також неврологічних захворювань. Поліцейські також виявляли випадки з вигаданими психічними розладами, хворобами зору, слуху та внутрішніх органів.

​Схеми заробітку працювали через лікарів, працівників ТЦК і посередників. Шахраї або повністю вигадували медичні картки пацієнтів, або за гроші вносили туди завідомо неправдиві відомості.

"В одних випадках до медичних документів вносили завідомо неправдиві відомості про діагноз, на підставі якого людину визнавали непридатною до служби. В інших — за гроші виготовляли медичні документи з фіктивними діагнозами", — зазначив Максим Цуцкірідзе.

Як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язків голови Національної поліції України Максима Цуцкірідзе, майже 2,5 тисячі працівників могли незаконно отримати бронювання. Правоохоронці перевіряють цю інформацію. Також розслідують корупційні схеми у військкоматах.

Раніше Новини.LIVE писав, що в новому навчальному році 2026/2027 діятимуть оновлені вимоги до отримання відстрочки від мобілізації для здобувачів освіти. Студентам та аспірантам необхідно перевірити актуальність своїх даних у системі ЄДЕБО. Відтепер статус навчання перевірятимуть через державні реєстри, а відстрочку надаватимуть лише на один семестр.