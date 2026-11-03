Сповіщення про порушення правил обліку в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Українці нерідко стикаються зі збоями у "Резерв+", через які раптово зникає відстрочка, хоча підстава на її отримання не зникала та не змінювалася. Якщо застосунок видає системні помилки, статус доведеться поновлювати через ЦНАП, що може стати серйозною проблемою для військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном.

Таку ситуацію в громадянина розібрав юрист Андрій Карпенко, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про помилки в застосунку під час перевірки відстрочки в Резерв+

Варто пам'ятати, що застосунок "Резерв+" є лише відображенням інформації, яка фактично міститься в Єдиному державному реєстрі "Оберіг". Тому коли військовозобов'язаний намагається перевірити статус відстрочки, а система видає сповіщення "Відстрочку не надано. Не змогли обробити дані через технічну помилку", це сигналізує про кілька можливих проблем.

Інколи така помилка виникає через банальні перевантаження роботи сервісів застосунку. Проте найчастіше така відмова пов'язана з неточністю персональних даних — достатньо розбіжності в одну літеру чи помилки в податковому номері, щоб автоматичний алгоритм заблокував оновлення статусу. Також це відбувається, якщо документи про інвалідність родича чи сімейні зв'язки застаріли.

Інший поширений текст відмови звучить так: "Виникла помилка під час обміну з іншими державними реєстрами. Спробуйте пізніше". Ця фраза означає, що програма намагалася стягнути підтвердження статусу з баз Пенсійного фонду, Міграційної служби, Податкової чи РАЦСу, але обмін не відбувся.

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Головна причина такого збою полягає в тому, що працівники ТЦК не встигли вчасно внести актуальну інформацію до системи "Оберіг", або ж у самих суміжних державних реєстрах інформація досі не оновлена.

Чи може зміна прописки скасувати відстрочку

Згідно із законом, будь-які юридично значущі зміни в житті людини мають фіксуватися в системі військового обліку. До таких подій належать здобуття освіти, шлюб, працевлаштування та зміна офіційного місця проживання. Навіть якщо людина виписалася і прописалася за новою адресою з дотриманням усіх процедур через територіальний центр комплектування та ЦНАП, це не гарантує автоматичної синхронізації цифрових баз.

Зміна місця проживання є персональним фактором, який технічно блокує автоматичне оновлення відстрочки, якщо нові відомості не були продубльовані безпосередньо в реєстрі "Оберіг".

Через це військовозобов'язані, які, наприклад, роками мали відстрочку по догляду за батьком з інвалідністю II групи, після зміни прописки раптово втрачають цей статус у своєму смартфоні.

Ризики при поверненні з-за кордону з втраченою відстрочкою

Технічні збої можуть призвести до серйозних проблем в громадян, які в цей момент перебувають за межами України та планували повернутися пізніше. За словами юристів, відсутність даних про відстрочку в базі означає, що людина офіційно підлягає призову. Безпосередньо під час перетину державного кордону мобілізувати людину одразу ніхто не буде, тому прикордонники не створять перешкод і не мають на це повноважень.

Але якщо на першому ж блокпосту уповноважені особи перевірять документи через базу і не побачать там відстрочки, чоловіка можуть мобілізувати.

Алгоритм дій для відновлення документів

Згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на звільнення від служби зберігається, тому панікувати не варто. Для початку слід оновити застосунок щонайменше до версії 1.4.3+ та спробувати подати запит повторно, завантаживши якісні скан-копії документів. Якщо через добу-дві статус не змінився, можна звернутися до безкоштовного чат-бота підтримки у Viber для перевірки відомостей.

Якщо цифрові методи не спрацювали, військовозобов'язаному доведеться особисто йти до ЦНАПу за новим місцем реєстрації та заново подавати весь пакет паперових документів. Важливо пам'ятати, що самі ТЦК такі заяви безпосередньо від громадян не приймають.

Якщо ж у подовженні відмовлять, закон дає десять днів на подачу скарги до обласного ТЦК або суду. Після успішного відновлення даних краще згенерувати електронний витяг з QR-кодом і роздрукувати його для постійного носіння із собою.

Новини.LIVE повідомляли, що понад 90% відстрочок від мобілізації, термін яких завершувався 30 жовтня, підлягали автоматичному продовженню без повторного збирання документів і заяв. Оновлений статус у застосунку "Резерв+" з'являється поступово, тож інколи затримка сповіщення не свідчить про автоматичну відмову.

Водночас для освітян і студентів правила залишаються суворими. Форма фінансування навчання, зокрема, бюджет чи контракт — значення не має, адже ТЦК не зважає на джерело оплати. Ключовою вимогою для відстрочки у студентів є дотримання послідовності здобуття освіти.