За вихід із буса — 10 тисяч доларів: Лубінець розкрив схеми хабарів у ТЦК

Дмитро Лубінець і представники поліції. Колаж: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Україні існують корупційні схеми, пов'язані з мобілізацією. За його словами, окремі військовозобов'язані платять значні хабарі, щоб уникнути призову, тоді як люди без фінансових можливостей змушені проходити мобілізацію.

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Скільки коштує "вийти" після затримання ТЦК

За словами омбудсмена, після затримання працівниками територіальних центрів комплектування окремі люди платять значні суми за можливість одразу вийти на волю.

"Мені розказують про 10 тисяч доларів – це з буса, 20 тисяч доларів – це з приміщення ТЦК і СП. Так, це щоб тебе просто зараз випустили. А завтра тебе можуть знову спіймати, мобілізовувати. Проблема в тому, що відкуповується одна частина суспільства, інша частина не має на це ресурсу і йде воювати", – розповів Лубінець.

Водночас він зазначив, що через необхідність виконувати мобілізаційні показники окремі ТЦК призивають навіть людей, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Як приклад Лубінець навів історію 59-річного чоловіка із Закарпаття, який прибув на лікування з медичними документами. За словами омбудсмена, його затримали просто на пероні залізничного вокзалу.

Омбудсмен повідомив, що після мобілізації п'ять військових частин відмовилися приймати цього чоловіка на службу. Попри це його юридично оформили до районного ТЦК та СП як військовослужбовця. За словами Лубінця, під час перевірки представники його офісу побачили, що чоловік перебував у цивільному одязі, хоча вже два тижні офіційно вважався військовим.

"Коли приїхав туди мій представник по Закарпаттю, людину привели до нас показати. Людина в цивільному вбранні. Це при тому, що вже два тижні вона військова. І абсолютно зрозуміле запитання – якщо людина військова, то де військова форма? Чим людина займається? А людину намагаються все рівно, є такий термін, щоб хтось купив з військових частин", – додав Лубінець.

Як повідомляли Новини.LIVE, базова загальновійськова підготовка (БЗВП) є обов'язковим етапом для новобранців, під час якого вони проходять військовий вишкіл та адаптуються до служби. Інструктори наголошують, що правильно зібране спорядження допомагає легше пройти перші дні навчання та швидше звикнути до нових умов.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Полтаві суд розглянув справу чоловіка, який намагався незаконно отримати відстрочку від мобілізації. Для цього він використав підроблені документи, однак порушення виявили, а суд визнав його винним та призначив штраф.