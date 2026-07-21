Які речі стануть у пригоді новобранцю під час проходження БЗВП

Українські військовослужбовці під час навчань, український військовослужбовець із рушницею в руках. Фото ілюстративне: 150-й навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Підготовка до базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вимагає не лише належного рівня фізичної витривалості, а й правильно зібраного спорядження. Укомплектований рюкзак допоможе новобранцю легше адаптуватися до нових умов та зосередитися на вишколі. Самі інструктори зазначають, що грамотно підібраний мінімум суттєво полегшує перші дні служби.

Про це з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляє Новини.LIVE.

Базовий набір: від гігієни до робочих інструментів

До списку засобів гігієни військовослужбовці радять включити зубну щітку з пастою, туалетне та господарське мило, гель або шампунь, рушник і ватні палички. Стануть у пригоді вологі серветки, одноразовий сухий душ, засоби для гоління, а також манікюрні ножиці чи кніпсер.

Комплект одягу слід формувати чітко під сезон. У холодну пору знадобляться тепла куртка, шапка, рукавички, зимове взуття та якісна термобілизна, а влітку — легкі речі, кросівки й кепка або панама. Незалежно від погоди при собі варто мати декілька змін білизни, футболок і шкарпеток, спортивний костюм, гумові капці, цивільний комплект та міцний рюкзак.

Серед корисного побутового приладдя рекомендують взяти дорожню сумку, ложку, ліхтарик, складаний ніж чи мультитул, а також голки з нитками та подовжувач. Додатково знадобляться мотузка із прищіпками, карабіни, запальничка, пластикові стяжки, міцні робочі рукавички, а за можливості — компактний газовий пальник. Головне правило — не перевантажувати рюкзак зайвим та обирати лише практичне й компактне спорядження.

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Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що військовозобов'язані, які працюють на критично важливих підприємствах, мають право на бронювання. Щоправда, військовозобов'язаний, який потрапляє до навчального центру та проходить базову військовову підготовку, уже вважається військовослужбовцем. Надати такому громадянину бронювання неможливо.