Заброньовані отримують повістки від ТЦК: чи є ризик мобілізації

Працівники ТЦК під час перевірки документів. Фото: Суспільне. Дніпро

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Заброньованим військовозобов’язаним можуть надходити повістки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Такий виклик не означає автоматичного скасування бронювання або мобілізації. Причиною може бути, зокрема, уточнення військово-облікових даних.

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, інформує Новини.LIVE.

Чому заброньованому можуть надіслати повістку

Чинне бронювання не знімає людину з військового обліку. Тому ТЦК та СП може викликати заброньованого військовозобов’язаного, зокрема для уточнення та звірки військово-облікових даних.

Під час такого візиту можуть перевіряти актуальність інформації про місце проживання, сімейний стан, освіту, стан здоров’я та місце роботи. Також відомості можуть звірятися з даними військово-облікової справи та реєстру "Оберіг".

Повістка може відображатися і в застосунку "Резерв+" одночасно з чинним бронюванням. Ці два статуси не суперечать один одному.

Яка повістка не означає мобілізацію

Ключове значення має мета виклику, зазначена у документі. Повістка для уточнення військово-облікових даних не є мобілізаційним розпорядженням.

Окремо військовозобов’язаного можуть викликати для проходження військово-лікарської комісії. Саме бронювання не звільняє від усіх процедур, пов’язаних із військовим обліком.

Водночас мобілізаційне розпорядження має інше призначення — воно пов’язане з направленням військовозобов’язаного до місця проходження військової служби після виконання необхідних процедур.

Тому якщо у повістці зазначено необхідність уточнити дані, це саме по собі не означає, що людину одразу відправлять до військової частини.

Чи можуть мобілізувати заброньованого

За чинного бронювання людина має відстрочку від призову під час мобілізації на строк його дії. Отримання повістки саме по собі цю відстрочку не скасовує.

Водночас бронювання не означає, що військовозобов’язаний може ігнорувати законні виклики ТЦК та СП. Неявка без поважної причини може мати адміністративні наслідки.

Що робити, якщо прийшла повістка

Насамперед варто перевірити, для чого саме людину викликають, а також дату, час і місце явки. До ТЦК та СП рекомендується взяти військово-обліковий документ і підтвердження чинного бронювання.

Раніше Новини.LIVE писали, що родини Героїв Небесної Сотні можуть отримати відстрочку від мобілізації. Для цього необхідно відповідати визначеним законодавством умовам та надати відповідні документи.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Верховній Раді назвали нову категорію військовозобов’язаних, яка може отримати відстрочку від мобілізації. Відповідні зміни мають розширити перелік осіб, які можуть скористатися правом на відстрочку.