Зарплата після втрати броні: чи законно урізати оклад працівнику

Робота на критичному підприємстві та заробітна плата. Фото: УНІАН, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Задля збереження броні критично важливі підприємства зобов'язані платити співробітникам щонайменше 25 941 гривню, проте після анулювання цього статусу у бізнесу виникають складнощі з легальним зниженням зарплат. Експерти розповіли, чи законно змінювати посадові оклади, скасовувати надбавки та оформлювати на дистанційну роботу працівника.

Про це йдеться у статті експерта з трудового права, кадрового та військового обліку Яни Ярошенко, передає Новини.LIVE.

Зменшення зарплат розброньованим: що дозволяє закон

Підприємства, які отримали статус критично важливих, зобов'язані підтримувати середню зарплату заброньованих працівників на рівні не менше трьох мінімальних заробітних плат, що наразі становить 25 941 гривню. Водночас для компаній, розташованих на прифронтових територіях, діє виняток: там ліміт зберігся на рівні 21 617,50 гривні.

Проте після анулювання броні в роботодавців постає питання щодо можливості законно зменшити ці витрати, зазначають експерти профільного ресурсу Kadroland. Відповідно до норм трудового права, сам факт розбронювання не є юридичною підставою для того, щоб просто зменшити людині ставку.

Складність полягає у тому, що заради досягнення зарплатного критерію підприємства зазвичай вносили зміни до штатного розпису та підвищували ставку для конкретної посади загалом. Навіть якщо це робоче місце займає лише один фахівець, зменшити виплати локально виключно для нього неможливо.

Роботодавець має право переглянути посадові оклади, але такий крок вимагатиме запуску тривалої офіційної процедури щодо зміни істотних умов праці з обов'язковим попередженням персоналу. Тож перед прийняттям подібного рішення підприємцям радять ретельно зважити всі можливі наслідки.

Значно простішою виглядає ситуація, якщо необхідний рівень доходів забезпечувався завдяки преміям. Компанія може припинити такі виплати або зменшити їхній розмір, якщо надбавка не має жорстко гарантованого характеру згідно з трудовим чи колективним договором та внутрішнім положенням про преміювання.

При цьому фахівці наголошують, що найбезпечніше виплатити повну суму за той місяць, у якому відбулося розбронювання. Переглядати систему оплати праці чи зрізати преміальні виплати варто вже з наступного місяця, коли необхідність відповідати державним критеріям остаточно зникне.

Чи може роботодавець перевести працівника після втрати броні на віддалену роботу чи неповну зайнятість

Якщо роботодавець хоче зекономити кошти на виплатах заробітної плати, то розброньованого співробітника можна перевести на неповну зайнятість. Однак зробити це з ініціативи керівництва не можна — обов'язково потрібна відповідна заява від самого працівника. Аналогічна вимога діє і для переведення на дистанційну роботу, якщо специфіка посади дозволяє виконувати завдання поза робочим місцем.

Узгодити перехід на віддалений формат обидві сторони можуть з будь-якого дня, оформивши це заявою та наказом керівника. Під час дії воєнного стану законодавство дозволяє компаніям не укладати для дистанційної роботи окремий письмовий трудовий договір.

Як писали раніше Новини.LIVE, під час воєнного стану військовозобов'язані можуть законно отримувати броні від призову, проте сумісництво та друга робота створюють певні ризики її анулювання. Юристи пояснили, як працювати на двох роботах так, щоб не втратити бронювання.

Водночас законознавці відповіли, чи впливає відсутність пройденої БЗВП у громадянина віком від 25 років на процес бронювання на критично важливих підприємствах.