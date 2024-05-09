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Зеленський підписав закон про подовження воєнного стану та мобілізації

9 травня 2024 17:41
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Ілля Рябінін
редактор
Зеленський підписав закон про подовження воєнного стану та мобілізації
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 травня, підписав закон про подовження воєнного стану та мобілізації. Тепер норми діятимуть до 11 серпня.

Про це стало відомо з карток законопроєктів №11234 та №11235 на офіційному сайті парламенту. 

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Зазначимо, що цьому передувало рішення Верховної Ради продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні ще на 90 днів. 

Володимир Зеленський — останні новини

Нагадаємо, сьогодні, на честь святкування Дня Європи, 9 травня, Володимир Зеленський прийняв у Києві главу Європарламенту Роберту Мецолу.

Під час спільного брифінгу з європейською урядовицею, глава держави заявив, що російський президент Володимир Путін перебуває в "інформаційному акваріумі" й не має наміру зупинятися, тоді як українці лише захищаються, а також пояснив, як Україна може зупинити наступ Росії на фронті.

Володимир Зеленський
ЗСУ
Україна
воєнний стан
мобілізація
війна в Україні

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