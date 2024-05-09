Зеленський підписав закон про подовження воєнного стану та мобілізації
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 травня, підписав закон про подовження воєнного стану та мобілізації. Тепер норми діятимуть до 11 серпня.
Про це стало відомо з карток законопроєктів №11234 та №11235 на офіційному сайті парламенту.
Мобілізація та воєнний стан продовжено
Зазначимо, що цьому передувало рішення Верховної Ради продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні ще на 90 днів.
Володимир Зеленський — останні новини
Нагадаємо, сьогодні, на честь святкування Дня Європи, 9 травня, Володимир Зеленський прийняв у Києві главу Європарламенту Роберту Мецолу.
Під час спільного брифінгу з європейською урядовицею, глава держави заявив, що російський президент Володимир Путін перебуває в "інформаційному акваріумі" й не має наміру зупинятися, тоді як українці лише захищаються, а також пояснив, як Україна може зупинити наступ Росії на фронті.
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