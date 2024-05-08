У Раді продовжили мобілізацію та воєнний стан
У Верховній Раді підтримали продовження мобілізації й воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Відповідно, обмеження діятимуть до 11 серпня 2024 року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у середу, 8 травня.
Продовження мобілізації й воєнного стану в Україні
За словами Железняка, "ЗА" продовження мобілізації в Україні проголосували 336 народних депутатів, воєнного стану — 339 обранців.
Відповідні обмеження продовжили ще на 90 днів, тобто, до 11 серпня цього року.
Нагадаємо, 6 травня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації.
До слова, військовий експерт розповів, скільки ще українських чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ.
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