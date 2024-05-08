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У Раді продовжили мобілізацію та воєнний стан

8 травня 2024 13:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Раді продовжили мобілізацію та воєнний стан
Засідання ВРУ. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Верховній Раді підтримали продовження мобілізації й воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Відповідно, обмеження діятимуть до 11 серпня 2024 року. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у середу, 8 травня. 

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Продовження мобілізації й воєнного стану в Україні

За словами Железняка, "ЗА" продовження мобілізації в Україні проголосували 336 народних депутатів, воєнного стану — 339 обранців. 

Відповідні обмеження продовжили ще на 90 днів, тобто, до 11 серпня цього року. 

Продовження мобілізації в Україні
Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк\Telegram
Продовження воєнного стану в Україні
Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк\Telegram

 

Нагадаємо, 6 травня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації.

До слова, військовий експерт розповів, скільки ще українських чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ. 

Верховна Рада
війна
українці
Україна
воєнний стан
мобілізація
народні депутати
війна в Україні

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