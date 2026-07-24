Жінка зливала у Viber дані про мобілізаційні заходи: вирок суду

Ваги правосуддя, смартфон у руках. Фото ілюстративне: essex.ac.uk, pexels.com. Колаж: Новини.LIVE

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Жителька Полтавщини перешкоджала мобілізації. У Viber-cпільноті вона поширювала інформацію, знаючи яку військовозобов'язані могли уникнути зустрічі із групами оповіщення. Суд призначив порушниці іспитовий строк.

Про це 19 липня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, обвинувачена публікувала у відкритій Viber-спільноті "МАЯЧОК" повідомлення про мобілізаційні заходи. Використовуючи умовні позначення та інші способи маскування даних, вона писала про розміщення мобільних блокпостів на території Кобеляцької та Білицької громад.

"Такі повідомлення дозволяли учасникам спільноти завчасно дізнаватися про проведення заходів оповідання", — зазначили в регіональному військкоматі.

Рішення суду

Обвинувачена визнала свою провину, розкаялася і сприяла розслідуванню. Жінку засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили реальний термін двома роками іспитового. Крім того, у засудженої конфіскують iPhone 13, за допомогою якого вона робила публікації у Viber-спільноті.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що на Полтавщині винесли вирок військовому. Боєць двічі скоював СЗЧ. За це його засудили до п'яти років позбавлення волі.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що чоловік заради отримання відстрочки підробив документи. Порушник пред'явив представникам військкомату фальшиві довідки про склад сім'ї та свідоцтво про народження дитини. Його оштрафували.