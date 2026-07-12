Комбриг розповів, як змінюються мобілізовані під час служби

Шаміль Крутков. Фото: novynarnia.com

Мотивація новобранців, які потрапляють до армії після мобілізації, спочатку часто є досить низькою. Щоправда, правильний підхід та успішна адаптація всередині бойового підрозділу здатні кардинально змінити ставлення людей до служби. Коли військові бачать реальні умови та відчувають підтримку, їхні страхи зникають, а на зміну їм приходить професіоналізм.

Про це командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" підполковник Шаміль Крутков розповів в інтерв'ю проєкту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії", передає Новини.LIVE.

Реальні історії кардинальних змін

Підполковник, який у свої 28 років став одним із наймолодших комбригів у Силах оборони, навів кілька яскравих прикладів із життя свого підрозділу. Один із нинішніх бійців раніше працював звичайним вантажником на ринку, але після мобілізації та зарахування до бригади зміг повністю розкрити свій потенціал. Завдяки чудовій фізичній формі чоловік став успішним розвідником, брав участь у зачистках та захоплював полонених, за що отримав орден "За мужність".

Інший випадок стосується 25-річного хлопця, який через сильний страх перед мобілізацією два роки взагалі не виходив на вулицю та постійно грав у комп'ютерні ігри. У війську цей молодик став вправним пілотом FPV-дрона.

Окрім бойового досвіду та поваги, такі військовослужбовці отримують гідну зарлату, яка суттєво перевищує середні доходи в країні.

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Статистика та система підготовки в бригаді

Комбриг не приховує, що більшість поповнення приходить із ТЦК. Особливого бажання воювати такі люди не мають, проте внутрішня система підготовки допомагає виправити ситуацію. Як приклад він навів нещодавні цифри: із 50 людей, які прибули до підрозділу у квітні, базову військову підготовку успішно завершили 45 захисників, один чоловік захворів, а четверо самовільно залишили частину.

Наразі у бригаді чітко налагодили процес адаптації для тих, хто щойно прийшов. Досвідчені офіцери та бійці з бойовим досвідом постійно спілкуються з новобранцями й чесно розповідають їм про реалії бойових дій.

"Вони пояснюють, що війна — це не квиток в один кінець", — наголосив командир.

Станом на сьогодні українські підрозділи активно використовують сучасні технології та роблять усе можливе, щоб ліквідувати ворога на відстані, ще до того, як він підійде до переднього краю оборони. Саме тому трапляються випадки, коли навіть бійці піхоти можуть перебувати на своїх позиціях місяцями, жодного разу не зустрівшись із противником у ближньому стрілецькому бою.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП повідомляв, що долучитися до війська можна за мобілізацією або за контрактом. Умови та тривалість служби для кожного з цих варіантів різна. Щоправда, і в мобілізованих, і в контрактників є деякі спільні права.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що під час воєнного стану громадяни, які мають відстрочку або бронювання, не підлягають призову. І бронь, і відстрочку можуть скасувати. Адвотка Тетяна Лебєдєва пояснила, за яких умов таке стається.