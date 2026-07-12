Комбриг рассказал, как меняются мобилизованные во время службы

Шамиль Крутков. Фото: novynarnia.com

Мотивация новобранцев, поступающих на службу в армию после мобилизации, поначалу зачастую бывает довольно низкой. Правда, правильный подход и успешная адаптация в боевом подразделении способны кардинально изменить отношение людей к службе. Когда военные видят реальные условия и чувствуют поддержку, на смену страху приходит профессионализм.

Об этом командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" подполковник Шамиль Крутков рассказал в интервью проекту "Радио Свобода" "Донбасс.Реалии", передает Новини.LIVE.

Реальные истории кардинальных перемен

Подполковник, который в свои 28 лет стал одним из самых молодых комбригов в Силах обороны, привел несколько ярких примеров из жизни своего подразделения. Один из нынешних бойцов раньше работал обычным грузчиком на рынке, но после мобилизации и зачисления в бригаду смог полностью раскрыть свой потенциал. Благодаря отличной физической форме этот человек стал успешным разведчиком, участвовал в зачистках и захватывал пленных, за что был награжден орденом "За мужество".

Другой случай касается 25-летнего парня, который из-за сильного страха перед мобилизацией два года вообще не выходил на улицу и постоянно играл в компьютерные игры. В армии этот молодой человек стал опытным пилотом FPV-дрона.

Помимо боевого опыта и уважения, такие военнослужащие получают достойную зарплату, которая существенно превышает средние доходы в стране.

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Статистика и система подготовки в бригаде

Комбриг не скрывает, что большая часть пополнения поступает из ТЦК. Особого желания воевать у таких людей нет, однако внутренняя система подготовки помогает исправить ситуацию. В качестве примера он привёл недавние цифры: из 50 человек, прибывших в подразделение в апреле, базовую военную подготовку успешно завершили 45 защитников, один человек заболел, а четверо самовольно покинули часть.

Сейчас в бригаде четко налажен процесс адаптации для тех, кто только что прибыл. Опытные офицеры и бойцы с боевым опытом постоянно общаются с новобранцами и честно рассказывают им о реалиях боевых действий.

"Они объясняют, что война — это не билет в один конец", — подчеркнул командир.

По состоянию на сегодняшний день украинские подразделения активно используют современные технологии и делают все возможное, чтобы уничтожить врага на расстоянии, еще до того, как он подойдет к переднему краю обороны. Именно поэтому бывают случаи, когда даже пехотинцы могут находиться на своих позициях месяцами, ни разу не столкнувшись с противником в ближнем стрелковом бою.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП сообщал, что вступить в армию можно по мобилизации или по контракту. Условия и продолжительность службы для каждого из этих вариантов разные. Правда, и у мобилизованных, и у контрактников есть некоторые общие права.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что во время военного положения граждане, имеющие отсрочку или бронь, не подлежат призыву. И бронь, и отсрочку могут отменить. Адвокат Татьяна Лебедева объяснила, при каких условиях это происходит.