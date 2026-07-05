Зварник із вадами слуху ухилився від служби: вирок суду

Зварник. Фото ілюстративне: кадр із відео

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

На Полтавщині зварник ухилився від військової служби. Чоловік має вроджену ваду слуху та офіційне бронювання. Попри це, суд дійшов висновку, що він заслуговує на покарання.

Про це йдеться у вироку, який Гадяцький районний суд Полтавської області ухвалив 3 червня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у серпні 2024 року фігурант пройшов ВЛК — його визнали обмежено придатним до служби. 12 серпня того ж року чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 29 серпня о 12:00 прибути до ТЦК та СП, щоб звідти відправитися до військової частини. У визначені дату та час військовозобов'язаний до військкомату не з'явився і не повідомив, чому так вчинив.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Чоловік пояснив, що чує лише на третину, тому що повністю глухий на одне вухо, хоча й не має групи інвалідності. Також він додав, що наразі працює електрозварником на підприємстві критичної інфраструктури, має офіційне бронювання від мобілізації та добровільно жертвує кошти на потреби ЗСУ.

"Вважає, що може принести більше користі, перебуваючи на роботі, ніж бути тягарем військовим", — йдеться у вироку.

За ухилення від мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) зварника засудили до трьох років ув'язнення, але замінили покарання роком іспитового строку. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна було оскаржити, подавши апеляцію. Наразі рішення суду вже набуло законної сили.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що військовий двічі тікав зі служби. СЗЧ він скоював, тому що хотів бути поруч із хворими дружиною і дитиною. Суд призначив бійцю п'ять років ув'язнення.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру та судовий реєстр писав, що вірянин відмовився долучатися до війська. Чоловік заявив, що служба суперечить його релігійним переконання. За ухилення від мобілізації він проведе три роки у в'язниці.