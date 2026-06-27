Житель Львівського району через релігійні переконання відмовився від мобілізації

Священник у церкві запалює свічки. Фото ілюстративне: kapelanstvo.info

У Львівському районі 49-річний релігійний координатор відмовився від проходження військової служби. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Упродовж кількох років порушник перебуватиме у в'язниці.

Про це з посиланням на Львівську обласну прокуратуру та судовий реєстр повідомляє Новини.LIVE.

Деталі справи

У червні 2024 року фігурант пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Згодом чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав прибути до ТЦК та СП, аби звідти відправитися до військової частини. У визначену дату військовозобов'язаний до військкомату не прибув, хоча не мав на це поважних причин.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений пояснив, що не може служити через релігійні переконання.

"Заявив, що наразі координує діяльність місцевої релігійної громади, забезпечує її господарські й адміністративні потреби, а також допомагає під час проведення релігійних зібрань", — зазначили у прокуратурі.

Читайте також:

Також фігурант повідомив, що просив Департамент соціального захисту Львівської ОВА замінити військову службу альтернативною, але йому в цьому відмовили. До того ж тогоріч чоловік оформив догляд за тяжкохворою матір'ю і отримав відстрочку.

Яких висновків дійшов Городоцький районний суд Львівської області:

альтернативна служба в Україні може бути заміною строкової служби, але не служби за призовом;

відстрочку фігурант отримав уже після скоєння порушення;

релігійні переконання не є поважною підставою для звільнення від кримінальної відповідальності.

Порушнику призначили три роки позбавлення волі. Вирок винесли 18 червня. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Львівський апеляційний суд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що житель Полтавщини скористався підробленим документом про інвалідність своєї дружини. Завдяки цьому він отримав відстрочку. Порушника оштрафували.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що жителя Миколаївщини звинувачували в підробленні документів задля ухилення від призову. Справу розглянув суд. Чоловіка виправдали.