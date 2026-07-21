Звільнитися зі служби, щоб доглядати дружину: юрист назвав дві законні підстави

Звільнення з військової служби. Колаж: Новини.LIVE

Якщо дружина військовослужбовця потребує постійного догляду, то існує можливість, щоб він звільнився зі служби за сімейними обставинами. Але для цього не достатньо лише медичного висновку про стан здоровʼя дружини. Відіграє роль, яка саме інвалідність у жінки і чи можуть її доглядати інші родичі.

Про це розповів адвокат Сергій Рогозін, передає Новини.LIVE.

Звільнення зі служби для догляду за дружиною

За словами адвоката, звільнитися з військової служби за сімейними обставинами для догляду за дружиною можна за двома можливими законними підставами.

Перша — необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною, яка має інвалідність першої або другої групи.

Друга — необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною, яка має інвалідність третьої групи.

Однак, за словами адвоката, самого медичного висновку недостатньо. Висновок за формою №080-4/о є важливим доказом, однак сам по собі він далеко не завжди дає право на звільнення від військової служби.

Суттєво підвищує шанси на позитивне вирішення питання саме наявність інвалідності другої та першої групи, тому можна розглянути конкретний медичний випадок та оцінити можливість встановлення певної групи інвалідності.

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Чи вплине наявність родичів на звільнення зі служби

Наявність інших родичів сама по собі не є підставою для того, щоб у звільненні зі служби відмовили. Однак, кожна справа і сімʼя має свої особливості. Тому, будуть аналізуватися всі медичні та юридичні документи.

Нагадаємо, що Кабмін оновив правила відстрочки від мобілізації. Тепер військовослужбовці без перешкож можуть змінювати підставу для відстрчоки, вони будуть захищені від призову під час розгляду документів.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що за даними Міністерства оборони України 90% відстрочок продовжують автоматично. Щоправда, є одна умова — підстава для відстрочки має бути чинною.