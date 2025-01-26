Як спонукати молодь віком від 18 років долучатися до війська — порада комбата Сергія Філімонова

Капітан, командир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов. Фото: forbes.ua

Примусове залучення молоді віком від 18 до 25 років до війська з метою закриття кадрової нестачі призведе лише до погіршення ситуації. Потрібно створити підхід із врахуванням переваг кожного бійця — тоді юнаки самі схочуть взяти до рук сучасну зброю та долучитися до підрозділів.

Таку думку в матеріалі "Української правди" висловив капітан, командир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.

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Думка війського щодо залучення молоді до війська

Комбат розповів, що у 2014 році, коли йому було лише 19, разом із друзями долучився до лав "Азова" — за десять днів підготовки їм вдалося звільнити Маріуполь. За його словами, чималою кількістю найбільш боєздатних підрозділів зараз керують молоді добровольці, які у 2014 році пішли воювати, навіть не маючи військової освіти. Це свідчить про те, що головним рецептом успіху є мотивація.

Військовий наголосив, що мотивацію знищують недоліки, які зараз є у ЗСУ: несправедливий розподіл озброєння й техніки, неефективне використання спеціалістів, низький рівень підготовки, некваліфіковане командування, низьке забезпечення та примусова мобілізація.

"Сучасна війна — це битва технологій, і ми готові її виграти, якщо отримаємо відповідні ресурси та підтримку... Кожному потрібно запропонувати умови, в яких людина зможе розкрити свої сильні сторони та працювати на перемогу", — заявив Сергій Філімонов.

Як мотивувати юнаків долучатися до війська:

створити прозору систему рекрутингу;

забезпечити справедливий розподіл техніки й озброєння;

підвищити кваліфікацію командирів;

змінити підхід до підготовки: новобранці мають проходити базову підготовку в тому підрозділі, де в подальшому служитимуть;

переглянути базове забезпечення солдата: державне забезпечення не покриває мінімальну потребу бійця;

створити нові бригади на базі досвідчених і ефективних підрозділів;

запустити інформаційну компанію із зазначенням усіх переваг служби та результатів реформи.

Нагадаємо, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що підтримує мобілізацію 18-річних хлопців. На його думку, молоді люди віком від 18 до 25 років є фізично витривалими, швидко засвоюють нові технології та показують високу ефективність у бойових умовах.

Раніше заступник голови Офісу президента — командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса розповів, для чого в Україні реформують рекрутинг. Метою реформи є залучення до війська хлопців віком від 18 до 25 років, громадян із відстрочкою та демобілізованих.