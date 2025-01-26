Как побудить молодежь в возрасте от 18 лет присоединяться к армии — совет комбата Сергея Филимонова

Капитан, командир 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов. Фото: forbes.ua

Принудительное привлечение молодежи в возрасте от 18 до 25 лет в войско с целью закрытия кадровой нехватки приведет лишь к ухудшению ситуации. Нужно создать подход с учетом преимуществ каждого бойца — тогда юноши сами захотят взять в руки современное оружие и присоединиться к подразделениям.

Такое мнение в материале "Украинской правды" высказал капитан, командир 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

Читайте также:

Мнение военного касательно привлечения молодежи в армию

Комбат рассказал, что в 2014 году, когда ему было всего 19, вместе с друзьями вступил в ряды "Азова" — за десять дней подготовки им удалось освободить Мариуполь. По его словам, немалым количеством наиболее боеспособных подразделений сейчас руководят молодые добровольцы, которые в 2014 году пошли воевать, даже не имея военного образования. Это свидетельствует о том, что главным рецептом успеха является мотивация.

Военный отметил, что мотивацию уничтожают недостатки, которые сейчас есть в ВСУ: несправедливое распределение вооружения и техники, неэффективное использование специалистов, низкий уровень подготовки, неквалифицированное командование, низкое обеспечение и принудительная мобилизация.

"Современная война — это битва технологий, и мы готовы ее выиграть, если получим соответствующие ресурсы и поддержку... Каждому нужно предложить условия, в которых человек сможет раскрыть свои сильные стороны и работать на победу", — заявил Сергей Филимонов.

Как мотивировать юношей приобщаться к армии:

создать прозрачную систему рекрутинга;

обеспечить справедливое распределение техники и вооружения;

повысить квалификацию командиров;

изменить подход к подготовке: новобранцы должны проходить базовую подготовку в том подразделении, где в дальнейшем будут служить;

пересмотреть базовое обеспечение солдата: государственное обеспечение не покрывает минимальную потребность бойца;

создать новые бригады на базе опытных и эффективных подразделений;

запустить информационную компанию с указанием всех преимуществ службы и результатов реформы.

Напомним, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что поддерживает мобилизацию 18-летних ребят. По его мнению, молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет являются физически выносливыми, быстро усваивают новые технологии и показывают высокую эффективность в боевых условиях.

Ранее заместитель главы Офиса президента — командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса рассказал, для чего в Украине реформируют рекрутинг. Целью реформы является привлечение в армию парней в возрасте от 18 до 25 лет, граждан с отсрочкой и демобилизованных.