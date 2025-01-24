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Реформа рекрутингу необхідна для залучення до ЗСУ 18-річних, — AP

24 січня 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Як реформа рекрутингу вплине на мобілізацію юнаків віком менш ніж 25 років
Заступник голови Офісу президента — командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса. Фото: facebook.com/93OMBr
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Реформа рекрутингу перебуває на завершальній стадії. В Україні її проводять із метою заохочення молоді віком від 18 років до приєднання до лав ЗСУ.

Про це в четвер, 23 січня, повідомив Associated Press заступник голови Офісу президента — командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса.

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За словами Паліси, система військового призову, яку застосовують станом на сьогодні, успадкована з часів СРСР і заважає прогресу, тому Київ шукає нові варіанти залучення громадян на службу. Однією з ініціатив є так званий "чесний контракт", що передбачає фінансові стимули, чіткі гарантії підготовки та заходи для забезпечення діалогу солдатів із командирами. Метою такого плану є залучення до війська чоловіків віком від 18 до 25 років, громадян із відстрочкою та демобілізованих.

Нагадаємо, на думку військовослужбовця та політолога Кирила Сазонова, для заміни мобілізації на рекрутинг потрібно забезпечити військовим більш комфортні умови служби. Зокрема, йдеться про підвищення зарплат і збільшення тривалості відпусток.

Також ми повідомляли, що впродовж 2024 року до центрів рекрутингу ЗСУ звернулися, щоб отримати консультацію щодо вступу на військову службу, понад 32 тисячі громадян. Більш ніж сім тисяч людей із цієї кількості вже є кандидатами в лави ЗСУ, зокрема, проходять етап відбору та оформлення документів.

ЗСУ військовий призов мобілізація реформа Рекрутинг

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