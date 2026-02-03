Відео
Головна Мобілізація 200 тисяч СЗЧ в Україні — адвокат про причини масових втеч

200 тисяч СЗЧ в Україні — адвокат про причини масових втеч

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 04:30
Адвокат назвав причини СЗЧ — чому лунає цифра у 200 тисяч випадків
Боєць ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні озвучили приголомшливу статистику — 200 тисяч військових самовільно залишили свої частини (СЗЧ). Хоча Офіс генпрокурора офіційно засекретив ці дані, міністр оборони назвав цифру публічно під час свого призначення.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець в ефірі "Вечір.LIVE".

Хто винен у дезертирстві та чому в’язниця не допоможе

Кравець наголосив, що прокуратура продовжує ховати статистику за грифом "обмежений доступ". Проте приховати масштаб проблеми не вдалося. Репресії не працюють і потрібно змінювати саму систему ставлення до бійця.

Командир — це ключ до дисципліни. Юрист навів показовий приклад: "Змінили командира — і половина підрозділу пішла в СЗЧ".

Це свідчить про глибоку кризу лідерства в окремих частинах. Коли солдат не бачить поваги, він шукає вихід. Часто цей вихід — втеча.

Гроші теж мають значення, а держава часто забуває про свої обіцянки.

"Подивіться кількість рішень судів про виплати компенсацій та грошової допомоги", — зазначив Кравець.

Військові змушені судитися за те, що належить їм за законом. Це вбиває мотивацію швидше за ворожі кулі. Кравець переконаний — залякування лише шкодить.

"Потрібна здорова пропаганда. Потрібно не лякати людей ТЦК чи Збройними силами", — підкреслив адвокат.

Раніше боєць ЗСУ назвав ключові причини, чому солдати часто залишають свою частину.

Також ми повідомляли, чи можна перевестись до іншої частини під час СЗЧ.

армія мобілізація війна в Україні адвокат СЗЧ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
