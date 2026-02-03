Видео
Главная Мобилизация 200 тысяч СОЧ в Украине — адвокат о причинах массовых побегов

200 тысяч СОЧ в Украине — адвокат о причинах массовых побегов

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 04:30
Адвокат назвал причины СОЧ - почему звучит цифра в 200 тысяч случаев
Боец ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине озвучили ошеломляющую статистику — 200 тысяч военных самовольно оставили свои части (СОЧ). Хотя Офис генпрокурора официально засекретил эти данные, министр обороны назвал цифру публично во время своего назначения.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в эфире "Вечір.LIVE".

Читайте также:

Кто виноват в дезертирстве и почему тюрьма не поможет

Кравец отметил, что прокуратура продолжает прятать статистику за грифом "ограниченный доступ". Однако скрыть масштаб проблемы не удалось. Репрессии не работают и нужно менять саму систему отношения к бойцу.

Командир — это ключ к дисциплине. Юрист привел показательный пример: "Сменили командира — и половина подразделения ушла в СОЧ".

Это свидетельствует о глубоком кризисе лидерства в отдельных частях. Когда солдат не видит уважения, он ищет выход. Часто этот выход — бегство.

Деньги тоже имеют значение, а государство часто забывает о своих обещаниях.

"Посмотрите количество решений судов о выплатах компенсаций и денежной помощи", — отметил Кравец.

Военные вынуждены судиться за то, что принадлежит им по закону. Это убивает мотивацию быстрее вражеских пуль. Кравец убежден — запугивание только вредит.

"Нужна здоровая пропаганда. Нужно не пугать людей ТЦК или Вооруженными силами", — подчеркнул адвокат.

Ранее боец ВСУ назвал ключевые причины, почему солдаты часто оставляют свою часть.

Также мы сообщали, можно ли перевестись в другую часть во время СОЧ.

армия мобилизация война в Украине адвокат СОЧ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
