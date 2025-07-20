СЗЧ військового - чи можна перевестись до іншої частини через СЗЧ

Затриманий військовослужбовець. Фото: ck-oda.gov.ua

Якщо військовослужбовець ЗСУ вирішив повернутися на службу після самовільного залишення військової частини, він не зможе автоматично обрати для продовження служби якийсь підрозділ. Повернення в ЗСУ відбувається або через ту в/ч, з якої утік військовий, або через резервний батальйон.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Що таке СЗЧ

Якщо військовослужбовець Збройних сил України тікає зі своєї військової частини, незалежно від мотивів його вчинку, він кваліфікується як СЗЧ, самовільне залишення частини.

СЗЧ є порушенням закону, у деяких випадках військовослужбовець може навіть отримати покарання у вигляді позбавлення волі.

Це можливо, коли за мотивами СЗЧ відкривається кримінальна справа.

Та військовослужбовці мають можливість повернутися до ЗСУ і продовжити військову службу.

Як відбувається повернення із СЗЧ

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна повернутися із СЗЧ до армії в іншу військову частину.

"Взагалі, повернення із СЗЧ відбувається або через військову частину, або через ВСП та резервний батальйон", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Тож автоматично змінити військову частину військовослужбовець, який здійснив СЗЧ і повернувся, не зможе. Але надалі справді можна спробувати перевестись до обраної раніше військової частини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які права має військовий, якщо його СЗЧ тривало до трьох днів.

Додамо, ми повідомляли про те, коли кримінальна справа за СЗЧ не відкривається.