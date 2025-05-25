В Україні у 2023 році на навчання вступила рекордна кількість аспірантів

Студенти. Фото ілюстративне: iaf.nl

Кількість аспірантів в Україні у 2023 році рекордно зросла. Серед тих, хто вступив в аспірантуру, багато чоловіків віком від 25 років — усі вони отримали відстрочку від мобілізації. Наразі МОН перевіряє виші, адже сумнівається, чи не є навчання деяких аспірантів фейковим.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник міністра освіти Михайло Вінницький.

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Статистика вступу в аспірантуру

У 2023 році в аспірантуру вступили 18,8 тисячі людей, зокрема на денній формі за контрактом вирішили навчатися 13,6 тисячі чоловіків віком 25+. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну контрактників на денній формі навчання в аспірантурі було лише 1 300–1 500, тоді як у 2023 році стало 13 700, з яких понад 82% — чоловіки мобілізаційного віку.

У МОН стверджують, що деякі аспіранти не відвідають заняття, не складають сесії, не пишуть дисертації та не мають публікацій. В університетах через це проводять позапланові перевірки.



"Їхні наукові керівники давно їх не бачили. Саме тому ми перевіряємо виконання індивідуальних навчальних планів", — повідомив Винницький.



Також він додав, що частина аспірантів дійсно працює над розробками, зокрема у сфері дронів, кіберзахисту та радіоелектронної боротьби. Такі чоловіки отримали відстрочку заслужено.



Нагадаємо, юнаки, яким уже виповнилося 18 років, не можуть виїжджати на навчання за кордон. Річ у тім, що українці, які навчаються в іноземних вишах, права на відстрочку не мають.



Також ми повідомляли, що у Волинській області лише у вересні 2024 року відрахували понад тисячу студентів віком від 25 років. Ці громадяни через зміну законодавства втратили право на відстрочку.