В Украине в 2023 году на обучение поступило рекордное количество аспирантов

Студенты. Фото иллюстративное: iaf.nl

Количество аспирантов в Украине в 2023 году рекордно выросло. Среди тех, кто поступил в аспирантуру, много мужчин в возрасте от 25 лет — все они получили отсрочку от мобилизации. Сейчас МОН проверяет вузы, ведь сомневается, не является ли обучение некоторых аспирантов фейковым.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий.

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Статистика поступления в аспирантуру

В 2023 году в аспирантуру поступили 18,8 тысячи человек, в том числе на дневной форме по контракту решили учиться 13,6 тысячи мужчин в возрасте 25+. До полномасштабного вторжения РФ в Украину контрактников на дневной форме обучения в аспирантуре было всего 1 300–1 500, тогда как в 2023 году стало 13 700, из которых более 82% — мужчины мобилизационного возраста.

В МОН утверждают, что некоторые аспиранты не посещают занятия, не сдают сессии, не пишут диссертации и не имеют публикаций. В университетах из-за этого проводят внеплановые проверки.



"Их научные руководители давно их не видели. Именно поэтому мы проверяем выполнение индивидуальных учебных планов", — сообщил Винницкий.



Также он добавил, что часть аспирантов действительно работает над разработками, в частности в сфере дронов, киберзащиты и радиоэлектронной борьбы. Такие мужчины получили отсрочку заслуженно.



Напомним, юноши, которым уже исполнилось 18 лет, не могут выезжать на учебу за границу. Дело в том, что украинцы, которые учатся в иностранных вузах, права на отсрочку не имеют.



Также мы сообщали, что в Волынской области только в сентябре 2024 года отчислили более тысячи студентов в возрасте от 25 лет. Эти граждане из-за изменения законодательства потеряли право на отсрочку.