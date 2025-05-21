Виїзд студента на навчання за кордон - як отримати дозвіл

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Українець, який навчається у іноземному виші, не має права на відстрочку від мобілізації. Тож, в’їхавши на територію України, він після досягнення 18-річного віку, не зможе виїхати на навчання за кордон.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Студенти українських вишів мають право оформлення на відстрочку від мобілізації на час загальної мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може його 18-річний син, який навчається у Польщі, в’їхати на територію України і виїхати потім назад на навчання.

"В'їхати зможе, виїхати — ні", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи надається відстрочка студенту іноземного вишу

Юрист зазначив, що відстрочка від мобілізації надається тільки тим студентам, які навчаються в українських навчальних закладах, а не в іноземних.

А без відстрочки, наголосив Айвазян, виїзд за кордон є закритим.

"Навчання у закордонному ВНЗ не надає права на виїзд чоловікам у віці від 18 до 60 років", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні студенту на випадок зустрічі з ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли студенти можуть втратити право на відстрочку від мобілізації.