Виїзд студента на навчання за кордон - як отримати дозвіл

Виїзд на навчання у іноземний виш — кому це заборонено
Українець, який навчається у іноземному виші, не має права на відстрочку від мобілізації. Тож, в’їхавши на територію України, він після досягнення 18-річного віку, не зможе виїхати на навчання за кордон.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Український студент за кордоном
Студенти українських вишів мають право оформлення на відстрочку від мобілізації на час загальної мобілізації.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може його 18-річний син, який навчається у Польщі, в’їхати на територію України і виїхати потім назад на навчання.
"В'їхати зможе, виїхати — ні", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Чи надається відстрочка студенту іноземного вишу
Юрист зазначив, що відстрочка від мобілізації надається тільки тим студентам, які навчаються в українських навчальних закладах, а не в іноземних.
А без відстрочки, наголосив Айвазян, виїзд за кордон є закритим.
"Навчання у закордонному ВНЗ не надає права на виїзд чоловікам у віці від 18 до 60 років", — резюмував адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні студенту на випадок зустрічі з ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, коли студенти можуть втратити право на відстрочку від мобілізації.
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