Військова Лейла "Сарацин" пояснила, чому в Україні має бути обов'язкова мобілізація жінок

Українські військовослужбовиці. Фото: armyinform.com.ua

Українське суспільство потрібно мілітаризувати. Жінки також мають воювати. Якщо ж цього не станеться, бойові дії можуть зміститися навіть до Тернополя.

Про це в середу, 19 лютого, в інтерв'ю "Громадському радіо" заявила т. в. о. командира другого батальйону 20-го полку К-2 Лейла "Сарацин".

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Думка військової щодо мобілізації жінок

Захисниця України вважає, що мобілізувати жінок будуть навряд чи, оскільки це призвело б до суспільного резонансу, однак, на її думку, рішення щодо обов'язкової служби жінок було б рятівним.

"Якщо ми не хочемо вигрібати так постійно й не воювати під Тернополем, то ми повинні змиритися з тим, що нас врятує тільки тотальна мілітаризація, зокрема обов'язкова військова служба жінок", — наголосила "Сарацин".

За словами військової, українкам необов'язково "бігати в посадках зі зброєю в руках", адже в армії багато посад, обіймаючи які вони можуть ефективно виконувати роботу, що сприяє знищенню ворога.

Нагадаємо, на думку депутата Валентина Наливайченка, в армії потрібно створити органи військової юстиції. Це допоможе забезпечити правовий захист військовослужбовців і дисципліну у ЗСУ.

Раніше юрист Дмитро Франчук пояснив, як оскаржити незаконне рішення про мобілізацію. Можна подати апеляцію до вищої ВЛК або звернутися до суду.