Военная Лейла "Сарацин" объяснила, почему в Украине должна быть обязательная мобилизация женщин

Украинские военнослужащие. Фото: armyinform.com.ua

Украинское общество нужно милитаризировать. Женщины также должны воевать. Если же этого не произойдет, боевые действия могут сместиться даже к Тернополю.

Об этом в среду, 19 февраля, в интервью "Громадському радіо" заявила в. и. о. командира второго батальона 20-го полка К-2 Лейла "Сарацин".

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Мнение военной касательно мобилизации женщин

Защитница Украины считает, что мобилизовать женщин будут вряд ли, поскольку это привело бы к общественному резонансу, однако, по ее мнению, решение об обязательной службе женщин было бы спасительным.

"Если мы не хотим выгребать так постоянно и воевать под Тернополем, то мы должны смириться с тем, что нас спасет только тотальная милитаризация, в частности обязательная военная служба женщин", —отметила "Сарацин".

По словам военной, украинкам необязательно "бегать в посадках с оружием в руках", ведь в армии много должностей, занимая которые они могут эффективно выполнять работу, способствующую уничтожению врага.

Напомним, по мнению депутата Валентина Наливайченко, в армии нужно создать органы военной юстиции. Это поможет обеспечить правовую защиту военнослужащих и дисциплину в ВСУ.

Ранее юрист Дмитрий Франчук объяснил, как обжаловать незаконное решение о мобилизации. Можно подать апелляцию в высшую ВВК или обратиться в суд.