Незаконне рішення про мобілізацію — юрист пояснив, як можна оскаржити

Українські військовослужбовці Збройних сил. Фото: ЗОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Водночас трапляються випадки, коли з тої чи іншої причини мобілізація відбулась із порушенням законодавства. У такій ситуації громадянин має право оскаржити рішення.

Як саме можна оскаржити рішення про мобілізацію, якщо воно було незаконним, пояснив юрист Дмитро Франчук у коментарі "РБК-Україна".

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За словами правозахисника, людина повинна діяти, якщо її мобілізували попри проблеми зі здоров'ям. Перший спосіб відстояти свої права — оскаржити рішення ВЛК подавши апеляцію до вищої ВЛК. Якщо ж це не дало результату, треба звернутися до суду.

Іншими причинами для оскарження можуть бути наявність броні або відстрочки, що не врахували при ухваленні рішення у ТЦК.

"Якщо ви вважаєте, що рішення про мобілізацію ухвалене з порушеннями, наприклад, є підстави для відстрочки або вас мобілізували незаконно, можна подати скаргу до ТЦК та СП", — пояснює юрист.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Як оскаржити рішення про мобілізацію через ТЦК

Дмитро Франчук надав простий алгоритм дій:

Подати письмову заяву до відповідного ТЦК із вимогою переглянути рішення; Додати до заяви документи, що підтверджують підстави для відстрочки (медичні довідки, документи про догляд за особою з інвалідністю, документи про навчання тощо).

ТЦК та СП мають дати особі письмову відповідь. За словами правознавця, трапляються випадки, коли ТЦК дійсно скасовують помилкові рішення. Проте, частіше справу доводиться вирішувати в суді.

Оскарження мобілізації — як звернутись до суду

Якщо ТЦК не скасував рішення, його можна оскаржити в суді протягом 6 місяців з моменту отримання. Громадянин має зробити наступне:

Подати адміністративний позов до окружного адміністративного суду (за місцем розташування ТЦК); У позові вказати, які саме норми було порушено; Додати докази (витяг з реєстру військовозобов'язаних, медичні довідки, документи про сімейний стан тощо).

Юрист додав, необхідно розуміти, що сам процес оскарження рішення не дає автоматичного права не з'являтися до військової частини. Тільки суд може ухвалити забезпечувальні заходи, тобто призупинити дію рішення про мобілізацію на час розгляду справи.

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