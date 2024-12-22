Щоб покрити нестачу особового складу на фронті треба знизити мобілізаційний вік, або пришвидшити мобілізацію, вважає військовий

Мобілізовані бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Ситуація на фронті залишається складною, і основною причиною цього є не брак інженерних споруд, а дефіцит особового складу. Зараз особливо важка ситуація спостерігається на Покровському напрямку.

Про це в інтерв'ю каналу 24 заявив начальник служби радіоелектронної боротьби 111 бригади ЗСУ Олексій Герман.

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Що робити з дефіцитом особового складу

За його словами, українські військові часто отримують поранення, що призводить до тривалого вибуття з ладу. Попри створені укріплення, для ефективної оборони необхідна достатня кількість бійців.

Офіцер зауважив, що важка ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де нещодавно українські військові успішно ліквідували групу диверсантів, які майже прорвалися до Покровська. На його думку, головною проблемою залишається нестача військовослужбовців.

Герман висловив думку про те, що мобілізаційні заходи проходять недостатньо швидко і запропонував прискорити цей процес або знизити віковий поріг для призову. Він підкреслив, що з 18 років можливий призов на службу, адже сам він перебуває в армії з 2014 року і бачив, як бракує особового складу.

"Якщо вибули 100 бійців, а прийшло лише 50, то зрозуміло, якою буде якість оборони", — резюмував офіцер.

Раніше військовий Олексій Герман висловив думку, що державу повинні боронити абсолютно всі громадяни. Якщо ж військовозобов'язаний не бажає захищати свою країну, значить, йому в цій країні не місце.

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