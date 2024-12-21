Офіцер ЗСУ пояснив, якою має бути справедлива мобілізація

Офіцер ЗСУ Олексій Герман. Фото: facebook.com/kms.german

Державу повинні боронити абсолютно всі громадяни. Якщо ж військовозобов'язаний не бажає захищати свою країну, значить йому в цій країні не місце.

Таку думку в п'ятницю, 20 грудня, висловив в інтерв'ю 24 Каналу начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман.

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Офіцер ЗСУ зазначив, що несправедливо, коли людина з двома кульовими отворами в організмі та п'ятьма контузіями воює, а хтось сидить. Зокрема, у Києві на дорогах затори з автомобілів, тоді як на фронті не вистачає бійців.

"Справедливо, щоб інших всі. Чи нас в карти програли, чи ми якісь інші, чи в мене тут дітей немає або дружини? Я якось відрізняюсь від того хлопця, який не пішов на війну? Він розумніший за мене? Не хочуть служити — геть з України, геть право голосувати, геть зарплати. Значить немає у вас держави, хлопці", — наголосив Олексій Герман.

Нагадаємо, радник комітету Верховної Ради Назарій Волинянський заявив, що мобілізаційний вік в Україні знизить до 18–20 років. За його словами, це станеться вже на початку 2025 року.

Раніше екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що на фронті потрібен мільйон чоловік. Забезпечити таку кількість особового складу наразі можуть лише ТЦК та СП.