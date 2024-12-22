Чтобы покрыть нехватку личного состава на фронте, нужно снизить мобилизационный возраст, или ускорить мобилизацию, считает военный

Мобилизированные бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Ситуация на фронте остается сложной, и основной причиной этого является нехватка инженерных сооружений, а дефицит личного состава. Сейчас особенно тяжелая ситуация наблюдается в Покровском направлении.

Об этом в интервью каналу 24 заявил начальник службы радиоэлектронной борьбы 111 бригады ВСУ Алексей Герман.

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Что делать с дефицитом личного состава

По его словам, украинские военные часто получают ранения, что приводит к длительному выбытию из строя. Несмотря на созданные укрепления, для эффективной обороны необходимо достаточное количество бойцов.

Офицер отметил, что тяжелая ситуация наблюдается на Покровском направлении, где недавно украинские военные успешно ликвидировали группу диверсантов, почти прорвавшихся в Покровск. По его мнению, главной проблемой остается нехватка военнослужащих.

Герман высказал мнение о том, что мобилизационные мероприятия проходят недостаточно быстро и предложил ускорить этот процесс или снизить возрастной порог призыва. Он подчеркнул, что с 18 лет возможен призыв на службу, ведь сам он находится в армии с 2014 года и видел, как не хватает личного состава.

"Если выбыли 100 бойцов, а пришло только 50, то понятно, каким будет качество обороны", — резюмировал офицер.

Ранее военный Алексей Герман выразил мнение, что государство должны защищать абсолютно все граждане. Если же военнообязанный не хочет защищать свою страну, значит, ему в этой стране не место.

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