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Головна Мобілізація Адвокат: ЄС може повертати українців після завершення відстрочки

Адвокат: ЄС може повертати українців після завершення відстрочки

Ua ru
11 вересня 2026 18:02
Ексклюзив
ЄС може повертати українців після завершення відстрочки
Оформлення паспортів за кордоном. Фото: ДП "Документ"

Член комітету з питань інформаційної політики в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц заявив, що міграційні служби країн Європейського Союзу будуть повертати українських чоловіків додому після завершення терміну дії відстрочки від мобілізації. Водночас єдиного прописаного алгоритму повернення поки що немає.

Про це Ярослав Куц ексклюзивно розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Повернення чоловіків з-за кордону

Куц впевнений, що в міграційних службах країн Європейського Союзу, яку будуть імплементувати цю директиву від 5 серпня 2026 року Ради ЄС, вноситимуть ці зміни

"Прямо зараз ми їх ще не бачимо прописаними, але цей алгоритм, він є логічним і послідовним", — зазначив адвокат.

За його словами, вимога пред’явити військовий квиток під час оформлення статусу потрібна насамперед для того, щоб визначити дату завершення періоду, протягом якого чоловік має законний захист від мобілізації.

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Як писали Новини.LIVE, адвокат Юрій Демченко зазначив, що нині відсутні правові підстави для примусового повернення українських чоловіків із Німеччини в Україну у зв’язку з мобілізацією. 

А Чернівецька обласна прокуратура повідомляла, що жителя Буковини обвинувачують у незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон за грошову винагороду. Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує кримінальна відповідальність.

 

Європейський союз мобілізація військовий квиток чоловіки виїзд за кордон
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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