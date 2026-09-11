ЕС может возвращать украинцев по истечении срока отсрочки

Оформление паспортов за рубежом. Фото: ГП "Документ"

Член комитета по вопросам информационной политики Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц заявил, что миграционные службы стран Европейского Союза будут возвращать украинских мужчин домой по истечении срока действия отсрочки от мобилизации. В то же время единого прописанного алгоритма возвращения пока нет.

Об этом Ярослав Куц эксклюзивно рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Возвращение мужчин из-за рубежа

Куц уверен, что в миграционных службах стран Европейского Союза, которые будут внедрять эту директиву Совета ЕС от 5 августа 2026 года, будут вносить эти изменения.

"Прямо сейчас мы их еще не видим прописанными, но этот алгоритм логичен и последователен", — отметил адвокат.

По его словам, требование предъявить военный билет при оформлении статуса необходимо прежде всего для того, чтобы определить дату окончания периода, в течение которого мужчина имеет законную защиту от мобилизации.

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Как писали Новини.LIVE, адвокат Юрий Демченко отметил, что в настоящее время отсутствуют правовые основания для принудительного возвращения украинских мужчин из Германии в Украину в связи с мобилизацией.

А Черновицкая областная прокуратура сообщала, что жителя Буковины обвиняют в незаконной переправке военнообязанного через государственную границу за денежное вознаграждение. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит уголовная ответственность.