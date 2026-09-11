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Головна Мобілізація На Буковині судитимуть організатора "туру" за кордон

На Буковині судитимуть організатора "туру" за кордон

Ua ru
11 вересня 2026 03:32
Жителя Буковини судитимуть за переправлення військовозобов'язаного за кордон
Затримання підозрюваного в організації втечі за кордон. Фото: Прокуратура України

Жителя Вижинського району Чернівецької області обвинувачують в організації нелегального трансферу людей через державний кордон. Йдеться про переправлення військовозобов'язаного за кордон за грошову винагороду. Досудове розслідування завершили. Справу розгляне суд. Якщо провину ділка доведуть, його притягнуть до кримінальної відповідальності. 

Про це 3 вересня повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи 

За даними слідства, фігурант пообіцяв військовозобов'язаного, що доставить його за межі України. "Послуга" коштувала 9,5 тисячі доларів. Організатор спланував маршрут через Чернівецьку область, доправив "клієнта" до прикордоння і пояснив чоловікові, як діяти, щоб перетнути державний рубіж.

Успішному завершенню "мандрівки" завадили правоохоронці, які затримали переправника, коли той отримував від утікача оплату.

Яке покарання загрожує переправнику 

До суду скерували обвинувальний акт про незаконне переправлення людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Фігуранту загрожує до дев'яти років в'язниці.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Zaxid.net писав, що львів'янин не схотів долучатися до війська. Чоловік заявив, що за українців мають воювати країни Альянсу. Найближчі три роки він проведе у в'язниці.

кордон суд мобілізація військовозобов'язані виїзд за кордон
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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