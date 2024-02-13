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Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

13 лютого 2024 20:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — маловідомі причини зняття з військового обліку
Деякі стани здоров'я неможливо "поліпшити". Фото: krivbass.city
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Якщо військовозобов'язаний має серйозні проблеми з зубами, то ВЛК зобов'язане це врахувати при ухваленні рішення про його придатність. Людина може мати право на зняття з обліку.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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Це питання врегульоване наказом Міністерства оборони №402 від 14.08.2008 року.

В абзаці "А" статті 49 документа говориться, якщо у людини відсутні 10 і більше зубів на одній щелепі або вони замінені знімним протезом, його "придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально".

В абзаці "А" статті 50 документа говориться, якщо у людини "пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню", його "придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально".

"Тут підстава для виключення з військового обліку дуже проста. Без підводних каменів. ВЛК жодним чином не зможе "поліпшити" даний стан здоров'я. Якщо комісія матиме хоч мінімальну адекватність, то мають виключити його з військового обліку за станом здоров'я", — зазначив Олександр Потєшін.

Раніше СБУ викрила схему для ухилянтів на Буковині, яким підробляли медичні довідки. Також юрист пояснив, чи потрібно чоловікам з інвалідністю знову проходити ВЛК.

здоров'я
мобілізація
війна в Україні
ВЛК
військовозобов'язані

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