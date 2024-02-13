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Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

13 февраля 2024 20:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — малоизвестные причины снятия с военного учета
Некоторые состояния здоровья невозможно "улучшить". Фото: krivbass.city
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Если военнообязанный испытывает серьезные проблемы с зубами, то ВВК обязано это учесть при принятии решения о его пригодности. Человек может иметь право на снятие с учета.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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Этот вопрос урегулирован приказом Министерства обороны №402 от 14.08.2008 года.

В абзаце "А" статьи 49 документа говорится, если у человека отсутствуют 10 и более зубов на одной челюсти или они заменены съемным протезом, его "пригодность к военной службе или ограниченная пригодность определяется индивидуально".

В абзаце "А" статьи 50 документа говорится, если у человека "пародонтит, пародонтоз генерализованный и не поддающиеся лечению заболевания слизистой оболочки полости рта", его "пригодность к военной службе или ограниченная пригодность определяется индивидуально".

"Здесь основание для исключения из военного учета очень простое. Без подводных камней. ВВК никоим образом не сможет "улучшить" данное состояние здоровья. Если комиссия будет хоть с минимальной адекватностью, то должны исключить его из военного учета по состоянию здоровья", – отметил Александр Потешин.

Ранее СБУ разоблачила схему для уклонистов на Буковине, которым подрабатывали медицинские справки. Также юрист объяснил, нужно ли мужчинам с инвалидностью снова проходить ВВК.

здоровье
мобилизация
война в Украине
ВВК
военнообязанные

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