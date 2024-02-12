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Юрист розповів, скільки триває тимчасова непридатність до служби в армії

12 лютого 2024 20:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Тимчасова непридатність до мобілізації — на кого поширюється, скільки триває
Що робити з прооперованим, вирішує ВЛК. Фото: health.mvs.gov.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Після хірургічного втручання та в процесі відновлення військовозобов'язаний має право на відстрочку від мобілізації. Скільки вона триває та чим закінчується.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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Після хірургічних втручань військовозобов'язаним можуть надавати відстрочку з причини тимчасової непридатності. Саме так це визначається в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Вона може надаватися на два місяці, з продовженням два рази ще на два місяці. Але не більше ніж на шість місяців. Після цього терміну військово-лікарська комісія має визначитися остаточно, що робити з таким військовозобов'язаним. Давати обмежену чи повну придатність до мобілізації або виключати з обліку за станом здоров'я.

"В такому випадку варто враховувати таке. Після оперативного втручання мають бути висновки лікарів про те, що відновлення має тривати понад два місяці. Це також має підтвердити військово-лікарська комісія. Просто зібрати документи, прийти з ними до ТЦК та СП та сказати "дайте мені відстрочку на два місяці", буде недостатньо", — підкреслив Олександр Потєшін.

Раніше ми повідомляли, хто залишиться без відстрочки за новим законом про мобілізацію. Також юристка пояснила, як вчинити, якщо пораненому військовому не платять кошти.

мобілізація
війна в Україні
відстрочка
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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