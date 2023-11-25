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Адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати призовників з погашеною судимістю

25 листопада 2023 05:46
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати призовників з погашеною судимістю
Вручення повістки призовникам. Фото: facebook.com/DF.Avangard
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Проте частина призовників мають право на відстрочку. Це стосується і осіб, які засуджені за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Нюанси мобілізації із судимістю пояснив адвокат Андрій Карпенко.

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За його словами, згідно зі статтею 37 Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів, які були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Водночас за статтею 89 Кримінального кодексу України, такими, що не мають судимості, визнаються особи, засуджені до позбавлення волі або основного покарання у виді штрафу за тяжкий злочин, якщо вони протягом шести років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового кримінального правопорушення.

"Якщо судимість погашена, то такого чоловіка визнано особою, яка не має судимості. Це значить, що він не маєте права на відстрочку від мобілізації та на перетин кордону. А також не може бути виключеним з військового обліку", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, у Волинській області військовозоб'язаний чоловік категорично відмовився від мобілізації, агрументуючи це тим, що має інші плани, зокрема, хоче створити сім'ю. У підсумку — суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі.

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