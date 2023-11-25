На Волині чоловік відмовився від повістки, бо мав інші плани — його засудили

Представники ТЦК вручають чоловіку повістку. Фото: Armyinform

У Волинській області військовозоб'язаний чоловік категорично відмовився від мобілізації, агрументуючи це тим, що має інші плани, зокрема, хоче створити сім'ю. У підсумку — суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області.

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Повідомляється, що чоловік у липні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Після чого він отримав повістку, проте ухилився від неї.

На суді ж чоловік свою провину визнав. Зізнався, що просто боїться за своє життя, оскільки такі заяви мають підкріплюватись конкретними діями.

"Суд враховує особу винного, який має постійне місце проживання, за яким характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягався, відсутність даних щодо ймовірного перебування останнього на диспансерному обліку у лікаря психіатра та нарколога, наявність даних щодо зайняття волонтерською діяльністю", — йдеться у матеріалах вироку.

Рішення Ківерцівського районного суду Волинської області.

Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок це можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, в Україні є потреба у зміні моделі проведення мобілізації. Це спровоковано станом українців, які перебувають зараз перебувають у психоемоційній ямі.