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Адвокат объяснил, могут ли мобилизовать призывников с погашенной судимостью

25 ноября 2023 05:46
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Адвокат объяснил, могут ли мобилизовать призывников с погашенной судимостью
Вручение повестки призывникам. Фото: facebook.com/DF.Avangard
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Однако часть призывников имеют право на отсрочку. Это касается и лиц, осужденных за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Нюансы мобилизации с судимостью объяснил адвокат Андрей Карпенко.

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По его словам, согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов, ранее осужденных к лишению воли за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

В то же время по статье 89 Уголовного кодекса Украины, не имеющими судимости, признаются лица, осужденные к лишению свободы или основному наказанию в виде штрафа за тяжкое преступление, если они в течение шести лет со дня отбытия наказания (основного и дополнительного) не совершат нового уголовного правонарушения.

"Если судимость погашена, то такой мужчина признан лицом, не имеющим судимости. Это значит, что он не имеет права на отсрочку от мобилизации и на пересечение границы. А также не может быть исключен из военного учета", — пояснил адвокат.

Напомним, в Волынской области военнообязанный мужчина категорически отказался от мобилизации, агрументируя это тем, что имеет другие планы, в частности, хочет создать семью. В итоге суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.

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