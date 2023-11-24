Адвокат пояснив, чи можуть призовники виїжджати за межі області під час мобілізації

В чоловіка перевіряють документи на пункті пропуску. Фото: dpsu.gov.ua

В Україні під час воєнного стану заборонено чоловікам призовного віку виїжджати за межі країни. Утім, багатьох цікавить, чи діють такі обмеження в різних регіонах України.

Про це йдеться на сайті Юристи.ua.

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Один з користувачів в чаті цікавиться, що варто йому зробити, щоб законно виїхати до іншої області під час війни.

Юрист пояснює, що відповідні обмеження по всій території України не діють.

"Вам нічого не заважає виїхати в інше місце. Будь яких обмежень, щодо пересування територією України не має. Тому нічого робити не потрібно", — йдеться в повідомленні.

Мобілізація в Україні: що відомо

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Серед тих, хто мають стати на військовий облік — певна категорія жінок. Про нюанси щодо мобілізації жінок в Україні розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю New Voice.

Водночас українським законодавством передбачені категорії громадян, які мають право на відстрочку. З початку повномасштабного вторгнення Росії перелік таких осіб змінювався, хтось втрачав право на звільнення від призову, а хтось, навпаки, його отримував. Наразі народні депутати готують новий документ, яким хочуть надати право на відстрочку ще одній категорії українців.