Адвокат объяснил, могут ли призывники выезжать за пределы области во время мобилизации
В Украине во время военного положения запрещено мужчинам призывного возраста выезжать за пределы страны. Впрочем, многих интересует, действуют ли такие ограничения в разных регионах Украины.
Об этом идет речь на сайте Юристы.ua.
Могут ли мужчины свободно передвигаться по Украине
Один из пользователей в чате интересуется, что стоит ему сделать, чтобы законно уехать в другую область во время войны.
Юрист объясняет, что соответствующие ограничения по всей территории Украины не действуют.
"Вам ничего не мешает уехать в другое место. Каких-либо ограничений по передвижению по территории Украины нет. Поэтому ничего делать не нужно", — говорится в сообщении.
Мобилизация в Украине: что известно
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Среди тех, кто должен стать на военный учет, определенная категория женщин. О нюансах по мобилизации женщин в Украине рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью New Voice.
В то же время, украинским законодательством предусмотрены категории граждан, имеющих право на отсрочку. С начала полномасштабного вторжения России список таких лиц менялся, кто-то терял право на освобождение от призыва, а кто-то, напротив, его получал. Пока народные депутаты готовят новый документ, которым хотят предоставить право на отсрочку еще одной категории украинцев.
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