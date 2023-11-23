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Право на відстрочку можуть надати ще одній категорії українців — кого стосується

23 листопада 2023 19:44
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — кому з чоловіків нададуть право на відстрочку — закон
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЧОТЦК та СП
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Під час воєнного стану та загальної мобілізації, які діють в Україні вже другий рік, військовозобов'язаних чоловіків призивають до лав ЗСУ для захисту країни від російського агресора. Водночас українським законодавством передбачені категорії громадян, які мають право на відстрочку. З початку повномасштабного вторгнення Росії перелік таких осіб змінювався, хтось втрачав право на звільнення від призову, а хтось, навпаки, його отримував. Наразі народні депутати готують новий документ, яким хочуть надати право на відстрочку ще одній категорії українців. 

Про це йдеться в публікації народної депутатки від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої у соціальній мережі Facebook.

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За словами депутатки, зараз ВРУ готує до реєстрації великий законопроєкт, який передбачає зміни у правилах військового обліку, мобілізації та проходження військової служби. 

Документ також регулюватиме питання демобілізації військових. Окремі пункти покликані позбавити певних категорій громадян відстрочки й водночас одна категорія, навпаки, здобуде це право. 

Так, відповідно до інформації, яку надала Мар'яна Безугла, у разі ухвалення нового законопроєкту відстрочку від мобілізації отримають педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти. 

Варто зауважити, що, відповідно до українського законодавства, а саме до ст. 58-59 ЗУ "Про фахову передвищу освіту", посади педагогічних працівників, як правило, обіймають особи зі ступенем магістра. До 30% посад педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якої є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, можуть обіймати особи з вищою освітою першого (бакалаврського) рівня.

Повний перелік посад педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зауважимо, перелік підстав для відстрочки регулює ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Раніше ми писали, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації. 

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Україні право на відстрочку від мобілізації надали працівникам ДСНС.

Також ми розповідали, нардепи готують новий законопроєкт, яким хочуть позбавити права на відстрочку працівників правоохоронних органів. 

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